Frisch verputzt und bald enthüllt: Gablenzer Kirche zeigt ihr neues Gesicht

Nach jahrelanger Sanierung steht das historische Gotteshaus kurz vor einem sichtbaren Fortschritt: Bald fällt das Gerüst – und das restaurierte Kirchenschiff kommt erstmals zum Vorschein.

Die Kirche im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz wird Schritt für Schritt saniert – und steht kurz vor einem sichtbaren Meilenstein. Noch ist das Gerüst nicht gefallen, doch bald soll das frisch restaurierte Kirchenschiff sichtbar werden. Die Kirche, deren Wurzeln bis ins Jahr 1200 reichen, wird seit Jahren umfassend erneuert. 1865 wurde das...