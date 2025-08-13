Für Familien: Langenbernsdorferin liest mitten im Wald aus ihrem Kinderbuch

Werdau
Auf dem Holzplatz bei Langenbernsdorf findet am 22. August eine Veranstaltung von Sachsenforst mit Autorin Andrea Herold statt.
Zu einer Buchlesung für Familien lädt der Sachsenforst für den 22. August um 16 Uhr auf den Holzplatz im Werdauer Wald, Bauernsteig 1, Leubnitz ein. Die Langenbernsdorferin Andreas Herold stellt ihr Kinderbuch „Waldi der Waldwichtel“ vor, in dem der Wichtel viele Abenteuer erlebt. Kinder lernen Baumarten und Tiere kennen. „Es naheliegend,...
