Generationswechsel im Werdauer Wald: „Ich habe das geilste Revier in Sachsen“

Franziska Pfalz hat das Leubnitzer Revier im Werdauer Wald von Uwe Hempel übernommen. Die 35-Jährige, die eigentlich Sportlehrerin werden wollte, setzt nicht nur den Waldumbau fort.

Wenn Franziska Pfalz frühmorgens mit ihrem Hund Whyski durch den Wald streift, hat sie nach eigenen Worten das „geilste Revier in Sachsen" unter den Schuhen. Die 35-jährige Wildenfelserin ist seit dem vergangenen Monat Revierförsterin im Trünziger Teil des Werdauer Waldes. Ihr Vorgänger Uwe Hempel war dort fast 35 Jahre lang im Dienst.