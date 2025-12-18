MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Generationswechsel im Werdauer Wald: „Ich habe das geilste Revier in Sachsen“

Franziska Pfalz und ihr Jagdhund Whyski sind ein eingespieltes Team. Die Wildenfelserin ist die neue Försterin im Werdauer Wald.
Franziska Pfalz und ihr Jagdhund Whyski sind ein eingespieltes Team. Die Wildenfelserin ist die neue Försterin im Werdauer Wald. Bild: Ralph Köhler
Der ehemaliger Revierförster Uwe Hempel steht seiner Nachfolgerin immer noch mit Rat und Tat zur Seite.
Der ehemaliger Revierförster Uwe Hempel steht seiner Nachfolgerin immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Bild: Ralph Köhler
Der Werdauer Wald ist in zwei Reviere geteilt. Das Trünziger ist rund 1400 Hektar groß, das Leubnitzer noch rund 100 Hektar größer.
Der Werdauer Wald ist in zwei Reviere geteilt. Das Trünziger ist rund 1400 Hektar groß, das Leubnitzer noch rund 100 Hektar größer. Bild: Ralph Köhler
Franziska Pfalz und ihr Jagdhund Whyski sind ein eingespieltes Team. Die Wildenfelserin ist die neue Försterin im Werdauer Wald.
Franziska Pfalz und ihr Jagdhund Whyski sind ein eingespieltes Team. Die Wildenfelserin ist die neue Försterin im Werdauer Wald. Bild: Ralph Köhler
Der ehemaliger Revierförster Uwe Hempel steht seiner Nachfolgerin immer noch mit Rat und Tat zur Seite.
Der ehemaliger Revierförster Uwe Hempel steht seiner Nachfolgerin immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Bild: Ralph Köhler
Der Werdauer Wald ist in zwei Reviere geteilt. Das Trünziger ist rund 1400 Hektar groß, das Leubnitzer noch rund 100 Hektar größer.
Der Werdauer Wald ist in zwei Reviere geteilt. Das Trünziger ist rund 1400 Hektar groß, das Leubnitzer noch rund 100 Hektar größer. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Generationswechsel im Werdauer Wald: „Ich habe das geilste Revier in Sachsen“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Franziska Pfalz hat das Leubnitzer Revier im Werdauer Wald von Uwe Hempel übernommen. Die 35-Jährige, die eigentlich Sportlehrerin werden wollte, setzt nicht nur den Waldumbau fort.

Wenn Franziska Pfalz frühmorgens mit ihrem Hund Whyski durch den Wald streift, hat sie nach eigenen Worten das „geilste Revier in Sachsen“ unter den Schuhen. Die 35-jährige Wildenfelserin ist seit dem vergangenen Monat Revierförsterin im Trünziger Teil des Werdauer Waldes. Ihr Vorgänger Uwe Hempel war dort fast 35 Jahre lang im Dienst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
1 min.
Flugzeug am Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt
Ein Flugzeug ist an einem Regionalflughafen in North Carolina abgestürzt.
Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Medien berichten von mehreren Toten. Über der Landebahn ist eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
18:18 Uhr
3 min.
Lichtentanne: Historiker sorgt für „gläsernes“ Schönfels
Jörg Hofmann trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne ein.
Schon als Kind habe er sich für Historie interessiert, sagt Dr. Jörg Hofmann. Jahrzehnte später verschafft ihm dieses Hobby einen Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde Lichtentanne.
Torsten Piontkowski
09.12.2025
1 min.
Werdau: Sachsenforst bietet Bio-Weihnachtsbäume ab 16 Euro an
Auf solchen Plantagen wachsen die Weihnachtsbäume im Werdauer Wald heran.
Die Preise für die Blaufichten und Weißtannen sind gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Der Verkauf findet auf dem Holzplatz statt.
Annegret Riedel
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
17:00 Uhr
3 min.
Werdau: Buchen-Sterben beendet Kletterabenteuer im Steinpöhlwald
Der Kletterpark im Steinpöhlwald in Werdau ist Geschichte. Der letzte Pächter baut in den nächsten Wochen alle Kletterelemente ab.
Der Betreiber aus Thüringen hat den Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt. Nun wird die Fläche beräumt und verjüngt. Gibt es einen Standort für einen neuen Kletterpark?
Annegret Riedel
Mehr Artikel