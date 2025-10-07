Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Genossenschafter wollen die Energiewende in der Region Zwickau voranbringen

Die Genossenschaft um Vorstand Patrick Simmel (Mitte) will Projekte zur Energiewende umsetzen.
Die Genossenschaft um Vorstand Patrick Simmel (Mitte) will Projekte zur Energiewende umsetzen. Bild: A. Riedel
Die Genossenschaft um Vorstand Patrick Simmel (Mitte) will Projekte zur Energiewende umsetzen.
Die Genossenschaft um Vorstand Patrick Simmel (Mitte) will Projekte zur Energiewende umsetzen. Bild: A. Riedel
Werdau
Genossenschafter wollen die Energiewende in der Region Zwickau voranbringen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neu gegründete Genossenschaft bietet Bürgern und Unternehmen Beteiligungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Photovoltaikanlagen.

Sie wollen die Energiewende in der Region Zwickau voranbringen: die Mitglieder der Genossenschaft „Bürgerenergie Westsachsen“. Rund 20 Mitglieder, unter anderem aus Zwickau, Werdau und Hohenstein-Ernstthal, hat die vor wenigen Wochen gegründete Genossenschaft mit Sitz an der Bahnhofstraße in Glauchau. „Wir möchten Pionierarbeit in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
Nach Umzug ins neue Domizil: Was in einem speziellen Werdauer Laden jetzt viel besser als früher ist
Verkäuferin Cornelia Olma, Karsta Uhlemann und Gabriele Schewe (von links) im neuen Unverpackt-Laden in Werdau.
Die Genossenschaft „natürlich und unverpackt“ hat in der August-Bebel-Straße nahe der Annoncenuhr größere Räume gefunden. Damit werden den Kunden bald noch mehr unverpackte Produkte angeboten.
Annegret Riedel
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
5 min.
Thomas Walther zur Energiewende im Erzgebirge: Ohne Bürgerbeteiligung wird es nicht gehen
Thomas Walther vor dem 40-KWh-Speicher im Keller der Grundschule.
Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Solarstrom neu ordnen. Was bedeutet das für regionale Initiativen wie die Bürgerenergie Erzgebirge? Vorstand Thomas Walther spricht über Chancen, Grenzen – und warum die Genossenschaft vor allem auf Nähe setzt.
Mike Baldauf
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
Mehr Artikel