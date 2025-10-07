Genossenschafter wollen die Energiewende in der Region Zwickau voranbringen

Die neu gegründete Genossenschaft bietet Bürgern und Unternehmen Beteiligungsmöglichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf Photovoltaikanlagen.

Sie wollen die Energiewende in der Region Zwickau voranbringen: die Mitglieder der Genossenschaft „Bürgerenergie Westsachsen“. Rund 20 Mitglieder, unter anderem aus Zwickau, Werdau und Hohenstein-Ernstthal, hat die vor wenigen Wochen gegründete Genossenschaft mit Sitz an der Bahnhofstraße in Glauchau. „Wir möchten Pionierarbeit in der...