Gesang, Gemeinschaft, Gänsehaut: Herbstsingen mit Chören aus Langenbernsdorf, Penig und Reichenbach

Drei Chöre, ein Konzert zum Mitmachen: Beim Herbstsingen am 27. September sind alle eingeladen, dabei zu sein und mitzusingen. Der Eintritt ist frei.

Es ist wieder soweit: Der Gesangsverein Langenbernsdorf lädt zum traditionellen Herbstsingen ein. Wie Ina Beyer-Graichen vom Vorstand des Vereins mitteilt, findet die Veranstaltung am Samstag, 27. September, 14 Uhr in der Mehrzweckhalle im Schloss Schweinsburg in Neukirchen statt. „Bisher gastierten wir im Gasthof ,Weißes Roß‘ in... Es ist wieder soweit: Der Gesangsverein Langenbernsdorf lädt zum traditionellen Herbstsingen ein. Wie Ina Beyer-Graichen vom Vorstand des Vereins mitteilt, findet die Veranstaltung am Samstag, 27. September, 14 Uhr in der Mehrzweckhalle im Schloss Schweinsburg in Neukirchen statt. „Bisher gastierten wir im Gasthof ,Weißes Roß‘ in...