Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Gesang, Gemeinschaft, Gänsehaut: Herbstsingen mit Chören aus Langenbernsdorf, Penig und Reichenbach

Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf.
Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf. Bild: Beyer-Graichen
Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf.
Der Gesangsverein Langenbernsdorf und zwei weitere Chöre treten in Neukirchen auf. Bild: Beyer-Graichen
Werdau
Gesang, Gemeinschaft, Gänsehaut: Herbstsingen mit Chören aus Langenbernsdorf, Penig und Reichenbach
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Chöre, ein Konzert zum Mitmachen: Beim Herbstsingen am 27. September sind alle eingeladen, dabei zu sein und mitzusingen. Der Eintritt ist frei.

Es ist wieder soweit: Der Gesangsverein Langenbernsdorf lädt zum traditionellen Herbstsingen ein. Wie Ina Beyer-Graichen vom Vorstand des Vereins mitteilt, findet die Veranstaltung am Samstag, 27. September, 14 Uhr in der Mehrzweckhalle im Schloss Schweinsburg in Neukirchen statt. „Bisher gastierten wir im Gasthof ,Weißes Roß‘ in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:32 Uhr
4 min.
300 Jahre Gräfenmühle in Neukirchen: Darum ist das Jubiläumsbrot ein Renner
Nadja Oehler (links) und Ute Thomas brachten nicht nur das Jubiläumsbrot „300 Jahre Gräfenmühle“ der Bäckerei Dörr an die Besucher. Auch leckeren Kuchen und Kaffee hatten sie Angebot.
Zwischen Mehlsäcken, Mühlsteinen und Musik: Die Gräfenmühle feiert – und ein Laib Brot wird zum Symbol gelebter Regionalität.
Annegret Riedel, Jochen Walther
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
04.09.2025
4 min.
CDU-Ortsgruppe im Landkreis Zwickau tritt fast geschlossen aus der Partei aus
Der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär (links) und Ortsgruppenchef Robert Zergiebel sind nicht mehr Mitglieder der CDU.
Neben Bürgermeister Tobias Bär verlassen in Langenbernsdorf etliche Mitglieder die Ortsgruppe der Partei. Warum das? Und wie geht es nun weiter?
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel