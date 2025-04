Gestohlene Traktoren aus Langenbernsdorf: Neue Details in „Kripo live“

Nach Ausstrahlung der MDR-Sendung „Kripo live“ erhofft sich die Kriminalpolizei in Zwickau weitere Hinweise. cms Inzwischen sind neue Erkenntnisse zum Diebstahl der teuren Maschinen bekannt.

Nach den im Januar entwendeten Traktoren der Firma Nates im Langenbernsdorfer Ortsteil Niederalbertsdorf wird weiter gefahndet. In der Sendung „Kripo live“ des MDR-Fernsehens wird der Fall am Sonntag, 23. März, um 19.50 Uhr ausgestrahlt, so der MDR. Die Kriminalpolizei in Zwickau erhofft sich dadurch weitere Hinweise zum Geschehen, die in die...