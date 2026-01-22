Glasfaserausbau in Werdau: Start im März mit mehreren Teams an mehreren Stellen

Die Arbeiten für ein schnelles Internet im Stadtgebiet sollen nun zügig ausgeführt werden. Wo begonnen wird, ist noch unklar.

Der geförderte Glasfaserausbau soll am 1. März im Werdauer Stadtgebiet beginnen. „Von diesem Tag an soll an mehreren Stellen mit mehreren Teams gleichzeitig gearbeitet werden", sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL). Eine Zusammenkunft zu der Problematik mit Vertretern von Eins Energie und Planern habe vergangene Woche...