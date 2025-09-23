Gräfenmühle Neukirchen: Mobile Mosterei presst Obst zu Saft

Zum „Apfelpresstag“ öffnet am Samstag außerdem das Mühlencafé seine Türen für die Besucher.

Ein „Apfelpresstag“ findet am 27. September auf dem Hof der Gräfenmühle an der Pestalozzistraße in Neukirchen statt. Zwischen 10 und 17 Uhr wird dort frisch geerntetes Obst gepresst. Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus dem erzgebirgischem Mildenau sind vor Ort. Sie verwandeln die mitgebrachten Früchte in gefilterten und pasteurisierten...