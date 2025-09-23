Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus Mildenau sind Samstag in der Gräfenmühle.
Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus Mildenau sind Samstag in der Gräfenmühle. Bild: Thomas Michel/Archiv
Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus Mildenau sind Samstag in der Gräfenmühle.
Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus Mildenau sind Samstag in der Gräfenmühle. Bild: Thomas Michel/Archiv
Werdau
Gräfenmühle Neukirchen: Mobile Mosterei presst Obst zu Saft
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum „Apfelpresstag“ öffnet am Samstag außerdem das Mühlencafé seine Türen für die Besucher.

Ein „Apfelpresstag“ findet am 27. September auf dem Hof der Gräfenmühle an der Pestalozzistraße in Neukirchen statt. Zwischen 10 und 17 Uhr wird dort frisch geerntetes Obst gepresst. Mitarbeiter der mobilen Mosterei aus dem erzgebirgischem Mildenau sind vor Ort. Sie verwandeln die mitgebrachten Früchte in gefilterten und pasteurisierten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
12:53 Uhr
1 min.
Apfelschwemme im Vogtland: Hier wird Saft gemacht
Dieses Jahr gibt es viele Äpfel. Eine Möglichkeit der Verarbeitung sind Saftpressen.
Eine mobile Mosterei aus Langhennersdorf macht am Sonntag in der Region Station. Was Interessierte beachten müssen.
Ronny Hager
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
14.09.2025
4 min.
300 Jahre Gräfenmühle in Neukirchen: Darum ist das Jubiläumsbrot ein Renner
Nadja Oehler (links) und Ute Thomas brachten nicht nur das Jubiläumsbrot „300 Jahre Gräfenmühle“ der Bäckerei Dörr an die Besucher. Auch leckeren Kuchen und Kaffee hatten sie Angebot.
Zwischen Mehlsäcken, Mühlsteinen und Musik: Die Gräfenmühle feiert – und ein Laib Brot wird zum Symbol gelebter Regionalität.
Annegret Riedel, Jochen Walther
Mehr Artikel