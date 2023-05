Gräfenmühle Neukirchen: Vom vergessenen Ort zum Treffpunkt im Dorf

In einem schlechten gesundheitlichen Zustand kamen vier Sennenhunde in die Einrichtung am Waldsachsener Weg. Jetzt ist das Quartett munter und fidel. Die Tierheimmitarbeiter bereiten die Hunde auf ihre Zeit bei den Familien vor. Die Leiterin der Einrichtung, Karin Junold, ist in Sorge, weil viele Kosten für die Betreuung der Tiere stark gestiegen sind.