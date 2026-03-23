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Auch das denkmalgeschützte Bestandsgebäude der Werdauer Wehr soll noch saniert werden.
Auch das denkmalgeschützte Bestandsgebäude der Werdauer Wehr soll noch saniert werden. Foto: Michel/Archiv
Auch das denkmalgeschützte Bestandsgebäude der Werdauer Wehr soll noch saniert werden.
Auch das denkmalgeschützte Bestandsgebäude der Werdauer Wehr soll noch saniert werden. Foto: Michel/Archiv
Werdau
Größte Investition in Werdau: 386.000 Euro für Feuerwehrstandort
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Für den Neubau am Breitscheidplatz sind weitere Aufträge vergeben worden.

Aufträge an Firmen in Gesamthöhe von 386.000 für den Erweiterungsneubau der Feuerwehr Werdau haben Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates vergeben. Das größte Los waren mit knapp 200.000 Euro die Innen- und Außenputzarbeiten. Knapp 98.000 Euro kosten die Tischler- und Metallbauarbeiten. Rund 88.000 Euro stehen für die Tore...
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