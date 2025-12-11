Größtes Bauvorhaben in Werdau: Weitere Aufträge an Firmen vergeben

Werdau
Das neue Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Werdau entsteht derzeit am Breitscheidplatz. Doch das ist nur die erste Etappe.
Zwei Auftragslose für die Errichtung des Erweiterungsbaus des Feuerwehrgerätehauses in Werdau haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates auf ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig vergeben. Für knapp 221.000 Euro kümmert sich eine Firma aus Limbach um die Installation der Heizung und der Sanitäranlagen. Rund 133.000 Euro...
