Größtes Bauvorhaben in Werdau wird im März weitergeführt

Neubau mit Signalwirkung: Die Stadt Werdau investiert 7,5 Millionen Euro in den Ausbau der örtlichen Feuerwehrwache. Aber auch Straßenbauprojekte stehen in diesem Jahr an.

Voraussichtlich im März geht es auf der Baustelle am Werdauer Breitscheidplatz weiter. Dort entsteht ein Erweiterungs-Neubau für die Freiwillige Feuerwehr Werdau. „In der Tat ist das die größte Investition der Stadt in diesem Jahr“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste). 7,5 Millionen Euro sind für den Neubau,...