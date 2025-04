Große Bestürzung in Westsachsen: Leiter des Blankenhainer Landwirtschaftsmuseums mit 64 Jahren unerwartet verstorben

Jürgen Knauss, der seit 1992 das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain leitete, ist verstorben. Er hinterlässt ein reiches Erbe an Fachwissen. Wie wird das Museum diese Lücke schließen?

Mit großer Betroffenheit und Trauer ist die Nachricht vom Tod des langjährigen Museumsdirektors Jürgen Knauss in der Region aufgenommen worden. Knauss, der das in Trägerschaft des Landkreises Zwickau befindliche Deutsche Landwirtschaftsmuseum im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain seit dem Jahr 1992 leitete, ist am Sonntag im Alter von 64...