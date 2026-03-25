Heiße Pizza auf Knopfdruck: Wo es die ab sofort in Westsachsen gibt

Werdau
Im Gewerbegebiet in Crimmitschau hat Frank Michel eine ungewöhnliche Geschäftsidee umgesetzt. Der schnelle Snack aus dem Automaten ist auch eine Alternative für viele Schichtarbeiter.
Stopp einlegen, Pizza ziehen, genießen – so bringt Frank Michel seine Geschäftsidee auf den Punkt. Was simpel klingt, ist das Ergebnis sorgfältiger Planung und eines klar erkannten Bedarfs. Auf dem Gelände der Logistikfirma Proloxx am Waldsachsener Weg 26 hat der 40-Jährige einen rund um die Uhr verfügbaren Pizza-Automaten mit dem Namen...
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