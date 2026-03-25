Kommentar zum Pizza-Automaten in Crimmitschau: Angebot schließt eine Lücke

Wer Mitarbeiter halten will, muss mehr bieten als Routine. Manchmal reicht schon eine ungewöhnliche, aber durchdachte Idee, von der alle profitieren.

Die Idee ist so simpel wie wirkungsvoll: Pizza auf Knopfdruck – rund um die Uhr verfügbar, direkt am Arbeitsplatz. Was auf den ersten Blick wie ein netter Gag wirkt, ist ein durchdachtes Angebot mit Signalwirkung. Die Firma hat Geld in die Hand genommen und bewusst in die Versorgung ihrer Mitarbeiter investiert.