Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Heizungs-Schock für Mieter in Crimmitschau: „Wir haben gleich überlegt, wohin wir unsere Mutter bringen können“

Bärbel Naujoks und Elke Flechtner (r.) vor dem DDR-Plattenbau Jahnstraße 8–14 in Crimmitschau, dem die Abschaltung der Wärmeversorgung drohte. In dem Gebäude lebt ihre 92-jährige Mutter.
Bärbel Naujoks und Elke Flechtner (r.) vor dem DDR-Plattenbau Jahnstraße 8–14 in Crimmitschau, dem die Abschaltung der Wärmeversorgung drohte. In dem Gebäude lebt ihre 92-jährige Mutter. Bild: Walther
Dieses Schreiben des Energieversorgers sorgte für Aufregung unter den Mietern.
Dieses Schreiben des Energieversorgers sorgte für Aufregung unter den Mietern. Bild: Walther
Trotz des Ärgers wollen offenbar die meisten Mieter in ihren Wohnungen bleiben.
Trotz des Ärgers wollen offenbar die meisten Mieter in ihren Wohnungen bleiben. Bild: S. Kahnert/dpa
Bärbel Naujoks und Elke Flechtner (r.) vor dem DDR-Plattenbau Jahnstraße 8–14 in Crimmitschau, dem die Abschaltung der Wärmeversorgung drohte. In dem Gebäude lebt ihre 92-jährige Mutter.
Bärbel Naujoks und Elke Flechtner (r.) vor dem DDR-Plattenbau Jahnstraße 8–14 in Crimmitschau, dem die Abschaltung der Wärmeversorgung drohte. In dem Gebäude lebt ihre 92-jährige Mutter. Bild: Walther
Dieses Schreiben des Energieversorgers sorgte für Aufregung unter den Mietern.
Dieses Schreiben des Energieversorgers sorgte für Aufregung unter den Mietern. Bild: Walther
Trotz des Ärgers wollen offenbar die meisten Mieter in ihren Wohnungen bleiben.
Trotz des Ärgers wollen offenbar die meisten Mieter in ihren Wohnungen bleiben. Bild: S. Kahnert/dpa
Werdau
Heizungs-Schock für Mieter in Crimmitschau: „Wir haben gleich überlegt, wohin wir unsere Mutter bringen können“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten im November drohte im Plattenbau an der Jahnstraße der Heizungsstopp. Die Mieter – auch viele Senioren – fühlten sich von Vermieter und Hausverwaltung im Stich gelassen.

Es war der 11. 11., Faschingsanfang. Doch die Nachricht im Treppenhaus war kein Scherz. Fernwärme wird abgestellt, stand da. Dienstag, zehn Uhr. Kein warmes Wasser mehr, keine Heizung – mitten im Herbst, mitten im Alltag. Elke Flechtner starrte auf das Blatt Papier. Ihre Mutter, 92 Jahre alt, lebt nur wenige Meter entfernt, im Erdgeschoss des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
In Crimmitschau wird treuer Begleiter teurer: „Gerade für ältere Leute ist ein Hund oft letzter Halt gegen Einsamkeit“
Nancy Nürk, die im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen lebt, liebt ihre beiden Vierbeiner. Die zweifacher Mutter muss ab 2026 insgesamt 180 Euro Hundesteuer zahlen.
Ab kommenden Jahr kostet der erste Hund 80 Euro, ein „gefährlicher“ sogar 500. Die Stadt Crimmitschau dreht an der Steuerschraube – viele trifft das hart.
Jochen Walther
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
02.10.2025
4 min.
Nach Riesen-Ärger im Plauener Westend: Gasversorgung für Fitness-Studio, Schule und Gewerbe wiederhergestellt
Betroffene Mieter: Sascha Wolf vom Westend Sport sowie die Anwälte Dietmar Dreher und Peter Meischeider (von links).
Mietern der L.-F.-Schönherr-Straße 35 in Plauen wurde die Gasversorgung gekappt. Ihr Vermieter soll über Monate hinweg die Betriebskosten kassiert, aber seine Rechnungen nicht bezahlt haben. Wie geht es jetzt weiter?
Uwe Selbmann
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel