Heizungs-Schock für Mieter in Crimmitschau: „Wir haben gleich überlegt, wohin wir unsere Mutter bringen können“

Mitten im November drohte im Plattenbau an der Jahnstraße der Heizungsstopp. Die Mieter – auch viele Senioren – fühlten sich von Vermieter und Hausverwaltung im Stich gelassen.

Es war der 11. 11., Faschingsanfang. Doch die Nachricht im Treppenhaus war kein Scherz. Fernwärme wird abgestellt, stand da. Dienstag, zehn Uhr. Kein warmes Wasser mehr, keine Heizung – mitten im Herbst, mitten im Alltag. Elke Flechtner starrte auf das Blatt Papier. Ihre Mutter, 92 Jahre alt, lebt nur wenige Meter entfernt, im Erdgeschoss des...