  • Hoffnung, Freude und neue Eindrücke: Werdau schenkt Kindern aus der Ukraine eine besondere Woche

Auch leckere Obstspieße haben die Mädchen und Jungen während ihres Besuchs gemacht.
Auch leckere Obstspieße haben die Mädchen und Jungen während ihres Besuchs gemacht. Bild: André Kleber
Werdau
Hoffnung, Freude und neue Eindrücke: Werdau schenkt Kindern aus der Ukraine eine besondere Woche
Von André Kleber
Zehn Mädchen und Jungen aus der vom Krieg gezeichneten Region Sumy in der Ukraine haben eine ereignisreiche Woche verbracht. So konnten sie einige Tage den Alltag des Krieges hinter sich lassen.

Zehn Mädchen und Jungen aus der Region Sumy in der Ukraine haben eine abwechslungsreiche Woche in Werdau verbracht. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine Delegation aus Sumy bei uns zu Gast. Damals entstand die Idee, Kindern ein paar unbeschwerte Tage bei uns zu ermöglichen und sie den Krieg für eine kurze Zeit vergessen zu lassen“, sagte...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
