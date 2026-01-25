Hoffnung, Freude und neue Eindrücke: Werdau schenkt Kindern aus der Ukraine eine besondere Woche

Zehn Mädchen und Jungen aus der vom Krieg gezeichneten Region Sumy in der Ukraine haben eine ereignisreiche Woche verbracht. So konnten sie einige Tage den Alltag des Krieges hinter sich lassen.

Zehn Mädchen und Jungen aus der Region Sumy in der Ukraine haben eine abwechslungsreiche Woche in Werdau verbracht. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine Delegation aus Sumy bei uns zu Gast. Damals entstand die Idee, Kindern ein paar unbeschwerte Tage bei uns zu ermöglichen und sie den Krieg für eine kurze Zeit vergessen zu lassen“, sagte... Zehn Mädchen und Jungen aus der Region Sumy in der Ukraine haben eine abwechslungsreiche Woche in Werdau verbracht. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine Delegation aus Sumy bei uns zu Gast. Damals entstand die Idee, Kindern ein paar unbeschwerte Tage bei uns zu ermöglichen und sie den Krieg für eine kurze Zeit vergessen zu lassen“, sagte...