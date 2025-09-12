Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Samstag stellen sich die Mitglieder des Königswalder Hundesportvereins vor.
Am Samstag stellen sich die Mitglieder des Königswalder Hundesportvereins vor. Bild: Roland Wagner
Werdau
Hunde, Action, Mitmachspaß: Königswalde feiert Agility-Start
Von Roland Wagner
Agility, Wettrennen und Familienprogramm: In Königswalde wird am Samstag der neue Hundesport-Parcours eröffnet – mit Vorführungen, Mitmachaktionen, Flohmarkt und Infos rund um den Hund.

Ein neuer Parcours, viel Programm und jede Menge Hundespaß: Der Hundesportverein Königswalde lädt am Samstag zum bunten Tag auf dem Vereinsgelände ein. Ab 14 Uhr können Besucher nicht nur beim Hundesport zuschauen, sondern auch selbst mitmachen. Anlass ist die Einweihung des neuen Agility-Parcours’ auf dem Hundesportplatz an der Dänkritzer...
