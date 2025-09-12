Hunde, Action, Mitmachspaß: Königswalde feiert Agility-Start

Agility, Wettrennen und Familienprogramm: In Königswalde wird am Samstag der neue Hundesport-Parcours eröffnet – mit Vorführungen, Mitmachaktionen, Flohmarkt und Infos rund um den Hund.

Ein neuer Parcours, viel Programm und jede Menge Hundespaß: Der Hundesportverein Königswalde lädt am Samstag zum bunten Tag auf dem Vereinsgelände ein. Ab 14 Uhr können Besucher nicht nur beim Hundesport zuschauen, sondern auch selbst mitmachen. Anlass ist die Einweihung des neuen Agility-Parcours’ auf dem Hundesportplatz an der Dänkritzer...