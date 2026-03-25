Jenny Kierek aus Geringswalde über die Faszination des Hundesports

Jenny Kiereks Herz schlägt für den Hundesport. In ihrer Freizeit tourt sie durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um an Wettkämpfen teilzunehmen.

Rallye Obedience: Die „Hohe Schule der Unterordnung“ ist genau Jenny Kiereks Ding. Die Trainerin und Wertungsrichterin fiebert schon dem nächsten Leistungsvergleich auf dem Vereinsgelände des Geringswalder Hundesportvereins (HSV) an der Waldstraße entgegen. „Dabei kommt es besonders auf schnelle und exakte Ausführung von Übungen im...