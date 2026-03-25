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Jenny Kierek trainiert regelmäßig mit ihren zwei Australian-Shepherd-Hunden Ylvie und Maeve.
Jenny Kierek trainiert regelmäßig mit ihren zwei Australian-Shepherd-Hunden Ylvie und Maeve. Foto: Marion Gründler
Jenny Kierek trainiert regelmäßig mit ihren zwei Australian-Shepherd-Hunden Ylvie und Maeve.
Jenny Kierek trainiert regelmäßig mit ihren zwei Australian-Shepherd-Hunden Ylvie und Maeve. Foto: Marion Gründler
Rochlitz
Jenny Kierek aus Geringswalde über die Faszination des Hundesports
Von Marion Gründler
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Jenny Kiereks Herz schlägt für den Hundesport. In ihrer Freizeit tourt sie durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um an Wettkämpfen teilzunehmen.

Rallye Obedience: Die „Hohe Schule der Unterordnung“ ist genau Jenny Kiereks Ding. Die Trainerin und Wertungsrichterin fiebert schon dem nächsten Leistungsvergleich auf dem Vereinsgelände des Geringswalder Hundesportvereins (HSV) an der Waldstraße entgegen. „Dabei kommt es besonders auf schnelle und exakte Ausführung von Übungen im...
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