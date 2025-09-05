Hundeattacke in Crimmitschau: Vierbeiner verletzt Border Collie und 58-jährige Frau

Werdau
Der Vorfall hat sich am Mittwochabend auf einer Wiese an der Mühlgasse ereignet. Die Verletzungen der Hundehalterin mussten im Krankenhaus behandelt werden. Was bisher bekannt ist.
Dramatische Szenen haben sich – mit Blick auf die Schilderungen der Polizei – bei einer Hundeattacke im Stadtzentrum von Crimmitschau abgespielt. Dabei wurden am Mittwochabend eine 58-jährige Frau und ihr Border Collie verletzt.
