Hundesteuer steigt: Nach Crimmitschau dreht auch Neukirchen an der Abgabenschraube

Seit sieben Jahren blieb alles beim Alten – nun verlangt die Gemeinde mehr Geld für die Hundehaltung. In der Kommune sind rund 300 Tiere gemeldet.

Hundehaltung wird teurer: Nicht nur in Crimmitschau, auch in der Nachbargemeinde Neukirchen (Pleiße) zieht die Kommune die Steuerschraube an. Ab kommendem Jahr steigen die Abgaben für Vierbeiner in Neukirchen deutlich. Für den ersten Hund werden dann 60 Euro pro Jahr fällig, statt wie bisher 48. Der zweite und jeder weitere Hund kosten... Hundehaltung wird teurer: Nicht nur in Crimmitschau, auch in der Nachbargemeinde Neukirchen (Pleiße) zieht die Kommune die Steuerschraube an. Ab kommendem Jahr steigen die Abgaben für Vierbeiner in Neukirchen deutlich. Für den ersten Hund werden dann 60 Euro pro Jahr fällig, statt wie bisher 48. Der zweite und jeder weitere Hund kosten...