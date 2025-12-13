MENÜ
  • Hundesteuer steigt: Nach Crimmitschau dreht auch Neukirchen an der Abgabenschraube

Hundehalter in der Gemeinde Neukirchen (Pleiße) müssen bald tiefer in die Tasche greifen.
Bild: Falk Bernhardt
Hundehalter in der Gemeinde Neukirchen (Pleiße) müssen bald tiefer in die Tasche greifen.
Bild: Falk Bernhardt
Werdau
Hundesteuer steigt: Nach Crimmitschau dreht auch Neukirchen an der Abgabenschraube
Redakteur
Von Jochen Walther
Seit sieben Jahren blieb alles beim Alten – nun verlangt die Gemeinde mehr Geld für die Hundehaltung. In der Kommune sind rund 300 Tiere gemeldet.

Hundehaltung wird teurer: Nicht nur in Crimmitschau, auch in der Nachbargemeinde Neukirchen (Pleiße) zieht die Kommune die Steuerschraube an. Ab kommendem Jahr steigen die Abgaben für Vierbeiner in Neukirchen deutlich. Für den ersten Hund werden dann 60 Euro pro Jahr fällig, statt wie bisher 48. Der zweite und jeder weitere Hund kosten...
