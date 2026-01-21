„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht

Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.

Eine Kutschfahrt mit dem Kremser durch den Werdauer Wald – für Uwe Schmidt ist es mehr als nur ein Ausflug. Es ist ein Moment der Freude. Der 77-Jährige lebt seit rund vier Monaten im SRH Hospiz an der Crimmitschauer Straße in Werdau. Eine Krebserkrankung hat seinen Arm taub gemacht. Der Tod seiner Frau im Jahr 2024 warf ihn zusätzlich aus...