MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • „Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht

Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche. Bild: André Kleber
Mitarbeiterin Michéle Löffler und Falko Rost in der durch Spenden finanzierten Wellness-Oase, die von den Gästen gern genutzt wird.
Mitarbeiterin Michéle Löffler und Falko Rost in der durch Spenden finanzierten Wellness-Oase, die von den Gästen gern genutzt wird. Bild: Kleber
Bisher wurden rund 700 Gäste im 2018 eröffneten Hospiz an der Crimmitschauer Straße betreut.
Bisher wurden rund 700 Gäste im 2018 eröffneten Hospiz an der Crimmitschauer Straße betreut. Bild: André Kleber
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche. Bild: André Kleber
Mitarbeiterin Michéle Löffler und Falko Rost in der durch Spenden finanzierten Wellness-Oase, die von den Gästen gern genutzt wird.
Mitarbeiterin Michéle Löffler und Falko Rost in der durch Spenden finanzierten Wellness-Oase, die von den Gästen gern genutzt wird. Bild: Kleber
Bisher wurden rund 700 Gäste im 2018 eröffneten Hospiz an der Crimmitschauer Straße betreut.
Bisher wurden rund 700 Gäste im 2018 eröffneten Hospiz an der Crimmitschauer Straße betreut. Bild: André Kleber
Werdau
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.

Eine Kutschfahrt mit dem Kremser durch den Werdauer Wald – für Uwe Schmidt ist es mehr als nur ein Ausflug. Es ist ein Moment der Freude. Der 77-Jährige lebt seit rund vier Monaten im SRH Hospiz an der Crimmitschauer Straße in Werdau. Eine Krebserkrankung hat seinen Arm taub gemacht. Der Tod seiner Frau im Jahr 2024 warf ihn zusätzlich aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
14:00 Uhr
2 min.
Werdau: Im neuen Standesamtsbezirk trauen auch zwei Oberbürgermeister
Brautpaare können sich trotz des gemeinsamen Standesamtsbezirkes weiter in Crimmitschau trauen lassen.
Vier Mitarbeiter sind für rund 52.000 Einwohner in den Städten und Gemeinden des Pleißentals zuständig. Brautpaare können weiterhin wählen, wo sie heiraten möchten.
Annegret Riedel
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
26.12.2025
2 min.
Werdauer und Crimmitschauer ziehen gemeinsam den Stecker
Stimmungsvoll klingt in Werdau die Weihnachtszeit mit einem Lichterfest aus.
Mit Lichterfesten klingt die Weihnachtszeit Anfang Januar auf den Märkten beider Städte aus. Und es gibt ein besonderes Ritual.
Annegret Riedel
Mehr Artikel