  • Spende mit Herz: Musikcoach Michael Soós kehrt zurück in seine Heimat Werdau

Michael Soós ist ein Multitalent: Musiklehrer, Hobbyfotograf und Sänger in einer Band.
Bild: Ralph Köhler
Michael Soós ist ein Multitalent: Musiklehrer, Hobbyfotograf und Sänger in einer Band.
Michael Soós ist ein Multitalent: Musiklehrer, Hobbyfotograf und Sänger in einer Band. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Spende mit Herz: Musikcoach Michael Soós kehrt zurück in seine Heimat Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kindheit in der Pleißestadt, heute Zwickau: Aus Landschaftsfotos von seinen Reisen entstehen Kalender – und eine Spende, die diesmal dem Hospiz zugutekommt.

Es ist ruhig im Werdauer Hospiz, als Michael Soós am Freitagnachmittag den Umschlag mit der Spende überreicht. Für den Musikcoach ist es mehr als eine Geste: eine Rückkehr an einen Ort seiner Kindheit – und ein stilles Dankeschön an das Leben. 1000 Euro sind aus seiner Kalenderaktion zusammengekommen – gesammelt mit Landschaftsfotos, die...
