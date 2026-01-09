MENÜ
  • Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch

Der neue Ladepark für die Elektrobusse in Werdau. Er wird von der Firma Juno Solar betrieben.
Der neue Ladepark für die Elektrobusse in Werdau. Er wird von der Firma Juno Solar betrieben. Bild: Ralph Köhler
In Werdau fiel am Freitag der Startschuss für den E-Bus-Betrieb: Landrat Carsten Michaelis und RVW-Chef André Jalowy starten symbolisch den Ladevorgang.
In Werdau fiel am Freitag der Startschuss für den E-Bus-Betrieb: Landrat Carsten Michaelis und RVW-Chef André Jalowy starten symbolisch den Ladevorgang. Bild: Ralph Köhler
Die Busse sind mit grafischen Elementen versehen, sollen „rollende Botschafter“ des Landkreises sein.
Die Busse sind mit grafischen Elementen versehen, sollen „rollende Botschafter“ des Landkreises sein. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Region ist damit Vorreiter in Sachsen, denn ein Großteil der Fahrten soll mit den E-Bussen absolviert werden. Wieso das Ziel aber erst im Sommer erreicht wird, und weshalb die Busse aus China kommen.

Die ersten Busse sind seit dieser Woche im Landkreis Zwickau schon im Einsatz, weitere folgen sukzessive in den nächsten Monaten. Diesel wird dafür nicht mehr benötigt, denn sie rollen elektrisch. 56 E-Busse stehen zur Verfügung. Am Freitag fiel in Werdau der offizielle Startschuss für den Elektrobusverkehr. Landrat Carsten Michaelis (CDU)...
Mehr Artikel