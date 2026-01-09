Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch

Die Region ist damit Vorreiter in Sachsen, denn ein Großteil der Fahrten soll mit den E-Bussen absolviert werden. Wieso das Ziel aber erst im Sommer erreicht wird, und weshalb die Busse aus China kommen.

Die ersten Busse sind seit dieser Woche im Landkreis Zwickau schon im Einsatz, weitere folgen sukzessive in den nächsten Monaten. Diesel wird dafür nicht mehr benötigt, denn sie rollen elektrisch. 56 E-Busse stehen zur Verfügung. Am Freitag fiel in Werdau der offizielle Startschuss für den Elektrobusverkehr. Landrat Carsten Michaelis (CDU)...