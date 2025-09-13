In Werdau gestartet: Sachsens Spätaussiedler feiern mit Musik, Tanz und Schaschlik

Mit Auftritten und Gesprächen auf der Bühne hat am Samstag der Begegnungstag der Spätaussiedler begonnen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, mitzufeiern und Grillspieße zu genießen.

Die ersten Teilnehmer waren schon kurz nach 8 Uhr vor der St. Marienkirche in Werdau, wo mit dem Gottesdienst ab 10 Uhr der sächsische Begegnungstag der Aussiedler eröffnet wurde. Dort wurden die Gäste vom Posaunenchor der Kirchgemeinde musikalisch empfangen. Außerdem verteilten zur Begrüßung Freya Petzold und Christine Lorenz Milchbrötchen... Die ersten Teilnehmer waren schon kurz nach 8 Uhr vor der St. Marienkirche in Werdau, wo mit dem Gottesdienst ab 10 Uhr der sächsische Begegnungstag der Aussiedler eröffnet wurde. Dort wurden die Gäste vom Posaunenchor der Kirchgemeinde musikalisch empfangen. Außerdem verteilten zur Begrüßung Freya Petzold und Christine Lorenz Milchbrötchen...