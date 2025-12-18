Insolvente Pleißentalklinik in Werdau: Kinderstation bleibt etwas länger erhalten

Ursprünglich sollte die Pädiatrie Ende 2025 dicht gemacht werden. An dem Grundsatz hält die Klinik weiter fest, verschiebt aber den Termin. Die Lücke soll nun nicht nur das HBK in Zwickau schließen.

Dass die Station für Kinder- und Jugendmedizin an der Pleißentalklinik in Werdau nicht wie geplant zum Jahresende geschlossen werden kann, ist seit Ende November klar. Nun präzisiert die Klinik-Geschäftsführung: Bis mindestens Ende Februar 2026 soll der Betrieb in der Pädiatrie aufrecht erhalten werden. Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch... Dass die Station für Kinder- und Jugendmedizin an der Pleißentalklinik in Werdau nicht wie geplant zum Jahresende geschlossen werden kann, ist seit Ende November klar. Nun präzisiert die Klinik-Geschäftsführung: Bis mindestens Ende Februar 2026 soll der Betrieb in der Pädiatrie aufrecht erhalten werden. Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch...