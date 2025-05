Jubiläumsjahr für 1. Crimmitschauer Anglerverein: Turniere, Nachtangeln und mehr

Die Angler der Pleißestadt setzen auf nachhaltige Fischerei. Hegefischen dient dem Schutz des Ökosystems. Warum ist diese Praxis so wichtig für die Region?

Der 1. Crimmitschauer Anglerverein blickt in diesem Jahr auf sein 65-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund sind mehrere Veranstaltungen vorgesehen. Dazu gehört am 2. August das Nachtangeln an der Koberbachtalsperre. Außerdem führen die 190 Mitglieder am 6. September gemeinsam mit dem Niederalbertsdorfer Anglerverein ein Turnierangeln durch....