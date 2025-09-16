Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau schließt nach fast 30 Jahren: „Am meisten wird mir die Bruzelbemme fehlen“

Werdau
Wo früher gebastelt, gebrutzelt und geredet wurde, bleibt bald nur noch Stille. Ein Ort, der viele junge Menschen prägte, verliert seine Türen – und viele ihr zweites Zuhause.
Wo früher der Billardtisch klackerte, Gespräche leiser wurden, wenn „Biene“ den Raum betrat, und Freundschaften an einer Bruzelbemme wuchsen, kehrt bald Stille ein: Der Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau macht Jahresende dicht – nach fast 30 Jahren. Wer zur „Alten Feuerwehr“ kam, wusste: Jetzt ist erst mal ankommen. Im...
