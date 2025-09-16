Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau schließt nach fast 30 Jahren: „Am meisten wird mir die Bruzelbemme fehlen“

Diese Treffen an diesem Ort werden bald der Vergangenheit angehören. Nicht nur Sabine Sprotte (l.), auch die Stammbesucher werden die „Alte Feuerwehr“ vermissen.
Diese Treffen an diesem Ort werden bald der Vergangenheit angehören. Nicht nur Sabine Sprotte (l.), auch die Stammbesucher werden die „Alte Feuerwehr“ vermissen. Bild: J. Walther
Diese Treffen an diesem Ort werden bald der Vergangenheit angehören. Nicht nur Sabine Sprotte (l.), auch die Stammbesucher werden die „Alte Feuerwehr“ vermissen.
Diese Treffen an diesem Ort werden bald der Vergangenheit angehören. Nicht nur Sabine Sprotte (l.), auch die Stammbesucher werden die „Alte Feuerwehr“ vermissen. Bild: J. Walther
Werdau
Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau schließt nach fast 30 Jahren: „Am meisten wird mir die Bruzelbemme fehlen“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo früher gebastelt, gebrutzelt und geredet wurde, bleibt bald nur noch Stille. Ein Ort, der viele junge Menschen prägte, verliert seine Türen – und viele ihr zweites Zuhause.

Wo früher der Billardtisch klackerte, Gespräche leiser wurden, wenn „Biene“ den Raum betrat, und Freundschaften an einer Bruzelbemme wuchsen, kehrt bald Stille ein: Der Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau macht Jahresende dicht – nach fast 30 Jahren. Wer zur „Alten Feuerwehr“ kam, wusste: Jetzt ist erst mal ankommen. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
11:54 Uhr
2 min.
Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf.
Im Textilmuseum startet eine neue Strickgruppe. Jeden zweiten Donnerstag im Monat sind alle willkommen – ob zum Handarbeiten, Plaudern oder Kaffee trinken in historischem Ambiente.
Jochen Walther
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Von Jochen Walther
2 min.
17:29 Uhr
2 min.
Kommentar zum Aus des Jugendclubs „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau: Kein Ersatz für ein lebendiges Netz aus Beziehungen in Sicht
Meinung
Redakteur
Am 31. Dezember dieses Jahres gehen die Lichter im Crimmitschauer Jugendclub „Alte Feuerwehr“ für immer aus.
Der Trägerverein hat nach Jahren des Kämpfens kapituliert – nicht aus Überzeugung, sondern aus Erschöpfung. Die Schließung ist keine Entscheidung, sondern vielmehr eine letzte Konsequenz.
Jochen Walther
Mehr Artikel