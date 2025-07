Katze läuft über Straße: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Ruppertsgrün

Ungewöhnlicher Unfall im Fraureuther Ortsteil: Ein Autofahrer wich einer Katze aus und prallte gegen einen geparkten Renault.

Rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilt, war ein 57-jähriger Mann mit seinem VW-Transporter am Freitagmorgen auf der Talstraße in Richtung Fraureuth unterwegs. Als plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte, war der Fahrer...