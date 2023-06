Kein Eis mehr auf dem Dorf - Café in Niederalbertsdorf schließt für immer

Zum letzten Mal wird Annett Dost am Sonntagfrüh vom Kaffeetisch hochspringen und sich vergewissern, dass unten im ehemaligen Kuhstall alles für die Gäste bereit ist. Am kommenden Wochenende öffnet das Eiscafé "Landidyll" an der Dorfstraße von Niederalbertsdorf zum letzten Mal. "Am 25. Juni machen wir dann nur noch einmal Straßenverkauf, bis...