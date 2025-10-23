Keine Chance zum Bremsen: Skoda fährt über Baum auf B 175 nahe Langenbernsdorf

Sturmböen bleiben nicht ohne Folgen: An der Landesgrenze zu Thüringen kollidiert ein Auto mit einem Baum. Fahrer bleibt unverletzt, Verkehr gestört.

Auch die hiesige Region bleibt von den schweren Sturmböen nicht verschont: Ein auf die B 175 zwischen Niederalbertsdorf und Chursdorf (Thüringen) gefallener Baum hat Donnerstagvormittag ab 10.40 Uhr für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Fahrer eines Skoda, der in Richtung Langenbernsdorf unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen...