Keine Heilung für krebskranke Zwickauerin: Kollegen sammeln Spenden für Familienurlaub an der Ostsee

Sandra Wittig ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Ihre Arbeitskollegen von der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau haben jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihr einen großen Traum zu erfüllen.

Zuerst war es nur ein Bauchgefühl. Dann bekam Sandra Wittig im April vor drei Jahren die niederschmetternde Diagnose: hormonell bedingter Brustkrebs. „Ich hatte einen roten Fleck auf der Brust, der einfach nicht verschwinden wollte. Die Diagnose hat mir erstmal die Beine weggehauen", sagt die heute 53-Jährige. Doch aufgeben war für die...