  • Kettensägen, Schweißgeräte und Akkuschrauber aus Container in Frankenhausen gestohlen

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Einbruch. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Werdau
Kettensägen, Schweißgeräte und Akkuschrauber aus Container in Frankenhausen gestohlen
Von Lutz Kirchner
Über das Wochenende haben die Täter einen Baucontainer im Crimmitschauer Ortsteil aufgebrochen. Worauf die Polizei nun setzt.

Werkzeug und Baugeräte wurden aus einem Baucontainer in Frankenhausen gestohlen, berichtete die Polizei. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 5. Dezember, 11 Uhr, und Montag, 8. Dezember, 5.10 Uhr, im Crimmitschauer Ortsteil. Der Container stand an der Ponitzer Straße nahe der Autobahnbrücke. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist...
