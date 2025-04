Kinder-Kleider-Basar in Mannichswalde sprengt die Räumlichkeiten

Bei der Veranstaltung in der Sporthalle wird auch für den guten Zweck gespendet.

Ein Kinder-Kleider-Basar findet am Samstag, 22. März, von 8.30 bis 12 Uhr in der Sporthalle in der Alten Schulstraße 4 in Mannichswalde statt. Manuela Held hat diese Aktion 2013 ins Leben gerufen. „Mittlerweile brauchen wir nicht nur die rund 300 Quadratmeter große Halle, sondern auch Flure, Umkleidekabinen, Duschen und die Bar, um allen...