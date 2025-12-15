Kita-Beiträge steigen: Warum Eltern in Neukirchen trotzdem etwas aufatmen können

Werdau
Eltern in der Gemeinde müssen bald tiefer in die Tasche greifen – doch nicht alle gleich stark. Wer wieviel mehr zahlt, und was die Bürgermeisterin Ines Liebald dazu sagt.
Was darf gute Betreuung kosten? In Neukirchen steigt ab Januar der Elternbeitrag – aber nicht so stark wie geplant. Ein genauer Blick zeigt, wer am meisten zahlt – und wer entlastet wird. Eigentlich sollte der Beitrag für den Hort um acht Euro steigen. Doch so weit wollten Gemeinderäte und Verwaltung dann doch nicht gehen. „Wir wollen...
