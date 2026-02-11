MENÜ
  Knete und Kakao: Werdauer Verein bietet zwei Veranstaltungen an einem Tag

Zum Basteln sind für den 19. Februar Kinder in den Tuchfabrik Werdau eingeladen.
Zum Basteln sind für den 19. Februar Kinder in den Tuchfabrik Werdau eingeladen. Bild: Symbolbild: Ralph Köhler
Werdau
Knete und Kakao: Werdauer Verein bietet zwei Veranstaltungen an einem Tag
Von Annegret Riedel
In der Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße sind am 19. September Kinder und Erwachsene willkommen.

In den Galerieraum der Werdauer Tuchfabrik, August-Bebel-Straße 87, lädt der Verein „Kultur Insel Werdau“ am 19. Februar zu zwei Veranstaltungen ein. Ab 15 Uhr sind dort die Ferienkinder am Start, die unter Anleitung nach Herzenslust modellieren können. Gedacht ist der Nachmittag für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.
Mehr Artikel