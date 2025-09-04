Koberbachpokal 2025: Wenn Angler nicht fischen, sondern zielen

Zielwerfen statt Petri Heil: Beim Casting-Turnier an der Langenbernsdorfer Grundschule zeigen Angler Präzision mit der Rute – ganz ohne Köder oder Fisch.

Am 6. September werfen Angler aus Niederalbertsdorf, Werdau und Crimmitschau ihre Wurfgewichte beim 16. Koberbachpokal. Der Turnierwettkampf im Casting ist ein sportlicher Höhepunkt – und zeigt, wie lebendig der Vereinsalltag an der Koberbachtalsperre ist. Ab 14 Uhr messen sich die Teilnehmenden auf der Wiese des Sportplatzes an der...