Kommentar zu Hausruinen: Crimmitschau räumt auf – doch der Gesetzgeber schläft

Verfallene Häuser gammeln vor sich hin, die Nachbarn leiden – und die Politik duckt sich weg. Warum schafft sie keine Regeln, damit sich Besitzer nicht länger hinter maroden Mauern verstecken können?

Es ist ein Bild, das vielerorts in Westsachsen bekannt ist: verlassene Häuser, bröckelnde Fassaden, vernagelte Fenster – Schrottimmobilien, die Stadtteile entstellen und Nachbarschaften belasten. Sie verfallen still, weil sich Besitzer aus der Verantwortung stehlen. Die Kommunen stehen daneben – meist machtlos, wenn die juristische Handhabe... Es ist ein Bild, das vielerorts in Westsachsen bekannt ist: verlassene Häuser, bröckelnde Fassaden, vernagelte Fenster – Schrottimmobilien, die Stadtteile entstellen und Nachbarschaften belasten. Sie verfallen still, weil sich Besitzer aus der Verantwortung stehlen. Die Kommunen stehen daneben – meist machtlos, wenn die juristische Handhabe...