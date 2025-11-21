Kommentar zum Hickhack um die Finanzierung von Leistungen für Diabetes-Kids: Systemversagen auf dem Rücken von Eltern und Alltagshelfern

Werdau
Während Kinder mit Typ-1-Diabetes auf Unterstützung angewiesen sind, streiten Kassen und Ämter um Zuständigkeiten. Leidtragende sind Familien, die im bürokratischen Niemandsland hängen.
Es braucht Menschen wie Felix Richter. Jung, engagiert und bereit, Verantwortung zu übernehmen, wo öffentliche Strukturen versagen. Er organisiert die Begleitung von Kindern mit Typ-1-Diabetes, damit sie sicher in Kita und Schule gehen können – und hebt damit ein Angebot auf ein neues Niveau in der Werdauer Region. Eigentlich müsste ein...
