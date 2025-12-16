Kommentar zum neuen Einkaufsmarkt: Crimmitschauer Innenstadt ist in Bewegung. Aber wohin führt der Weg?

Frequenz allein reicht nicht: Jetzt sind Stadt, Werbegemeinschaft und Händler gefragt – damit sich aus dem Schwung rund ums Edeka-Center echte Impulse für die Innenstadt entwickeln.

Ein neuer Einkaufsmarkt, volle Parkplätze, viel Bewegung: Crimmitschau erlebt gerade einen Moment, der mehr ist als eine Supermarkt-Eröffnung. Das Edeka-Center bringt zwar gerade viel Glanz, Frequenz und frischen Schwung zurück in die Innenstadt. Aber die große Chance wird nur dann zur Erfolgsgeschichte, wenn es gelingt, diese Bewegung...