  • Kommentar zur Erhöhung der Hundesteuer in Crimmitschau: Wo bleibt der Protest?

Des Menschen bester Freund – und der von den Kommunen: Auch in Crimmitschau steigt die Hundesteuer. Bild: Gentsch/dpa
Des Menschen bester Freund – und der von den Kommunen: Auch in Crimmitschau steigt die Hundesteuer. Bild: Gentsch/dpa
Meinung
Werdau
Kommentar zur Erhöhung der Hundesteuer in Crimmitschau: Wo bleibt der Protest?
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pleißestadt dreht erneut an der Steuerschraube. Dass kaum jemand dagegen aufbegehrt, sagt so einiges über politische Prioritäten und sozialen Druck.

Alles wird teurer – auch die Treue zum Hund. Crimmitschau erhöht die Hundesteuer kräftig. Was nach wenig klingt, trifft Menschen mit schmalem Budget hart. Denn für viele ist der Hund längst mehr als ein Haustier – er ist Familie, Halt, Trost. Doch die Entscheidung fiel fast geräuschlos. Kein Stadtrat argumentierte mit spürbarem Herzblut...
Mehr Artikel