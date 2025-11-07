Kommentar zur Erhöhung der Hundesteuer in Crimmitschau: Wo bleibt der Protest?

Die Pleißestadt dreht erneut an der Steuerschraube. Dass kaum jemand dagegen aufbegehrt, sagt so einiges über politische Prioritäten und sozialen Druck.

Alles wird teurer – auch die Treue zum Hund. Crimmitschau erhöht die Hundesteuer kräftig. Was nach wenig klingt, trifft Menschen mit schmalem Budget hart. Denn für viele ist der Hund längst mehr als ein Haustier – er ist Familie, Halt, Trost. Doch die Entscheidung fiel fast geräuschlos. Kein Stadtrat argumentierte mit spürbarem Herzblut...