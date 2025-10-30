Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kommentar zur fehlenden Ortstafel „Blankenhain“ auf dem Lindenberg: Der Wunsch der Anlieger ist berechtigt – es geht um Sicherheit

Eine Notlösung: Da das Ortsschild fehlt, sollen „Achtung Kinder“-Tafeln die Fahrer auf die Siedlung hinweisen.
Eine Notlösung: Da das Ortsschild fehlt, sollen „Achtung Kinder“-Tafeln die Fahrer auf die Siedlung hinweisen.
Meinung
Werdau
Kommentar zur fehlenden Ortstafel „Blankenhain“ auf dem Lindenberg: Der Wunsch der Anlieger ist berechtigt – es geht um Sicherheit
Redakteur
Von Jochen Walther
„Achtung Kinder“-Schilder als vorübergehende Lösung sind hilfreich – doch das reicht nicht. Der Schulweg am Lindenberg bleibt riskant, so lange das Ortsschild zu weit entfernt steht.

Wenn es um Kinder geht, darf es keine langen Wege durch Behörden geben. In der Siedlung auf dem Lindenberg gehen Kinder jeden Morgen auf einem ungesicherten Schulweg zur Bushaltestelle – direkt an der Straße. Weil das Ortsschild erst 200 Meter nach der letzten Haustür steht, gilt hier Tempo 100. Der Ortschaftsrat will das ändern. Und man...
11:16 Uhr
4 min.
Siedlung auf dem Lindenberg will Ortstafel „Blankenhain“ zurück: „Zum Glück ist noch nichts passiert“
Die Anlieger David Heuschneider und Christian Pfeffer (r.) erklären Ortsvorsteherin Ulrike Voigt die Lage auf dem Lindenberg. Mit der Ortstafel an der Stelle wäre nur Tempo 50 erlaubt.
Jeden Morgen gehen Kinder zur Schule – ohne Gehweg, direkt an der Straße. Weil das Ortsschild 200 Meter später steht, gilt Tempo 100. Der Ortschaftsrat will erneut auf die Stadt Crimmitschau zugehen.
Jochen Walther
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
23.10.2025
4 min.
„Verstaubt sind wir bei Weitem nicht mehr“: Museumsdirektor Falk Stier setzt in Blankenhain auf Interaktivität und mehr Angebote für Kinder
Falk Stier in der neuen Ausstellung „Landwirtschaft schafft Kulturlandschaft“, die mit mehreren interaktiven Stationen punktet.
Im Gespräch kündigt der 33-Jährige virtuelle Rundgänge und eine Festwoche an. Er will die 35.000-Besucher-Marke knacken, Preise stabil halten – und an einer Lösung für die Gastronomie arbeiten.
Jochen Walther
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel