Kommentar zur fehlenden Ortstafel „Blankenhain“ auf dem Lindenberg: Der Wunsch der Anlieger ist berechtigt – es geht um Sicherheit

Werdau
„Achtung Kinder“-Schilder als vorübergehende Lösung sind hilfreich – doch das reicht nicht. Der Schulweg am Lindenberg bleibt riskant, so lange das Ortsschild zu weit entfernt steht.
Wenn es um Kinder geht, darf es keine langen Wege durch Behörden geben. In der Siedlung auf dem Lindenberg gehen Kinder jeden Morgen auf einem ungesicherten Schulweg zur Bushaltestelle – direkt an der Straße. Weil das Ortsschild erst 200 Meter nach der letzten Haustür steht, gilt hier Tempo 100. Der Ortschaftsrat will das ändern. Und man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.