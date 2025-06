Konzert in Crimmitschau vereint Kirchenmusik mit Tango

Kantor Maximilian Beutner freut sich auf eine außergewöhnliche Veranstaltung in der Johanniskirche. Geprobt wird dafür seit Monaten.

Ein außergewöhnliches Konzertereignis findet am 20. Juni, 19.30 Uhr, in der Crimmitschauer Johanniskirche statt. „Das gab es in dieser Art bei uns noch nie“, freut sich Kantor Maximilian Beutner auf viele Besucher. Der Abend steht unter dem Motto „Kirchenmusik meets Tango“. Die Messvertonung „Misatango“ des argentinischen Komponisten...