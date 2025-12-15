Kostenlose Parkplätze adé: An der Pleißental-Klinik in Werdau müssen Autofahrer künftig zahlen

Die Gebührenpflicht ist Teil des Sanierungskonzeptes der insolventen Klinik. Mit den künftigen Parktarifen liegt die Einrichtung in etwa auf Augenhöhe mit anderen Häusern. Es gibt aber Unterschiede.

Bald ist es vorbei mit dem kostenlosen Parken vor der Pleißental-Klinik in Werdau: Besucher als auch Beschäftigte der Klinik sollen demnächst zahlen, wenn sie ihr Auto auf dem Gelände abstellen wollen. Wie die Einrichtung auf Anfrage von „Freie Presse“ mitteilte, werden zwei Parkautomaten aufgestellt. Die Bezahlung könne aber auch digital... Bald ist es vorbei mit dem kostenlosen Parken vor der Pleißental-Klinik in Werdau: Besucher als auch Beschäftigte der Klinik sollen demnächst zahlen, wenn sie ihr Auto auf dem Gelände abstellen wollen. Wie die Einrichtung auf Anfrage von „Freie Presse“ mitteilte, werden zwei Parkautomaten aufgestellt. Die Bezahlung könne aber auch digital...