Regionale Nachrichten und News
  • Kürbis-Zauber in Werdau: Was Besucher in Scharen auf den Marktplatz lockte

Samantha (l.) und Mila waren beim Hämmern geschickt - zur Freude von Enrico Stritzl und Bob Zesch (r.).
Bild: Kleber
Samantha (l.) und Mila waren beim Hämmern geschickt - zur Freude von Enrico Stritzl und Bob Zesch (r.).
Samantha (l.) und Mila waren beim Hämmern geschickt - zur Freude von Enrico Stritzl und Bob Zesch (r.). Bild: Kleber
Werdau
Kürbis-Zauber in Werdau: Was Besucher in Scharen auf den Marktplatz lockte
Redakteur
Von Annegret Riedel
Kürbis-Caipirinha und Familien-Aktionen: Bei der 13. Auflage der Veranstaltung gab es Neues zu erleben – und kulinarische Experimente zu verkosten.

Ein Fichtenbalken, ein dicker Packen Nägel und mehrere Hämmer – mehr brauchte es nicht, um bei der Zimmerei Stritzl für großen Andrang zu sorgen. Erstmals war das Team aus Niederalbertsdorf am Donnerstag beim Werdauer Kürbiszauber auf dem Markt dabei – und hatte mit seiner Mitmachstation vor allem die jüngsten Besucher im Blick. Lehrling...
