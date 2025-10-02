Kürbis-Zauber in Werdau: Was Besucher in Scharen auf den Marktplatz lockte

Kürbis-Caipirinha und Familien-Aktionen: Bei der 13. Auflage der Veranstaltung gab es Neues zu erleben – und kulinarische Experimente zu verkosten.

Ein Fichtenbalken, ein dicker Packen Nägel und mehrere Hämmer – mehr brauchte es nicht, um bei der Zimmerei Stritzl für großen Andrang zu sorgen. Erstmals war das Team aus Niederalbertsdorf am Donnerstag beim Werdauer Kürbiszauber auf dem Markt dabei – und hatte mit seiner Mitmachstation vor allem die jüngsten Besucher im Blick. Lehrling...