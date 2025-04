Kunterbunt soll er werden: der Osterbrunnen von Lauterbach

Mitglieder des Landlustverein sind bei den Vorbereitungen – sowohl mit Kraft als auch mit Fingerspitzengefühl

Die Platte auf dem Brunnen ist schon platziert, das Gestell montiert. Denn bis zur diesjährigen Eröffnung des Lauterbacher Osterbrunnens ist nicht mehr viel Zeit. Am 12. April, 15 Uhr, lädt der Landlustverein alle Interessenten an den Garagenhof an der Lauterbacher Hauptstraße ein. Neben Bastelstraße und Spielaktionen gibt es dann natürlich...