Langenbernsdorf: 89-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Angebranntes Essen hat ein Feuer in der Küche eines Hauses an der Albertsdorfer Straße ausgelöst. Mehrere Feuerwehren waren alarmiert worden.

Eine 89-jährige Frau ist bei einen Wohnungsbrand am frühen Dienstagnachmittag in Langenbernsdorf um Leben gekommen. Die Feuerwehren wurden kurz nach 14 Uhr wegen einer starken Rauchentwicklung alarmiert. Der Qualm kam aus einer Küche in einem Wohnhaus an der Albertsdorfer Straße nahe der Bundesstraße 175. Wie Ortswehrleiter Kevin Germuhl...