Langenbernsdorf: Angler kämpfen auf dem Trockenen um den Pokal

18 Teilnehmer übten sich in verschiedenen Wurftechniken. Der Sieg ging an ein Teammitglied von den Niederalbertsdorfer Gastgebern.

Um den 16. Koberbachpokal haben am Samstag 18 Angelfreunde auf dem Sportplatz der Grundschule Langenbernsdorf gewetteifert. Ausrichter war der Angelverein Niederalbertsdorf. Als Ziel wurde unter anderem das Arenbergtuch ausgelegt. Aus festgelegten Entfernungen musste darauf ein 7,5 Gramm schweres Wurfgewicht mittig platziert werden. Bei den...