Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Langenbernsdorf: Autofahrer streift auf der Bundesstraße entgegenkommendes Fahrzeug

Auf der B 175 ereignete sich ein Unfall.
Auf der B 175 ereignete sich ein Unfall. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Auf der B 175 ereignete sich ein Unfall.
Auf der B 175 ereignete sich ein Unfall. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Werdau
Langenbernsdorf: Autofahrer streift auf der Bundesstraße entgegenkommendes Fahrzeug
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beide am Unfall beteiligten Männer blieben laut Polizei unverletzt. Der Blechschaden summiert sich auf 15.000 Euro.

Langenbernsdorf.

Glück hatte ein 57-jähriger Autofahrer, der mit seinem Hyundai am Montagnachmittag auf der B 175 aus Werdau kommend in Richtung der Gemeinde Langenbernsdorf unterwegs war. Rund 600 Meter nach der Einmündung in der Senke zum Meiselsgrund kam der Mann gegen 16 Uhr auf der kurvenreichen Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er mit seinem Auto den VW eines 46-Jährigen, der ihm auf der Gegenfahrbahn in Richtung Werdau entgegenkam. Laut Karolin Hemp, Sprecherin der Polizeidirektion in Zwickau, blieben beide am Unfall beteiligten Autofahrer bei diesem Zusammenstoß unverletzt. Der Blechschaden, den der Crash an den Fahrzeugen verursacht hat, summiert sich auf rund 15.000 Euro, sagte die Polizeisprecherin. (rdl)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:45 Uhr
1 min.
Crimmitschau: Unbekannte besprühen Transporter mit Graffiti
Die Polizei sucht Zeugen zu Graffiti-Schmierereien in Crimmitschau.
Die Täter haben dabei Sachschaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet.
Annegret Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
06.09.2025
1 min.
B 175 zwei Stunden voll gesperrt: Autofahrer fährt bei Langenbernsdorf gegen Baum
Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.
71-jähriger Mann kommt mit Kleintransporter von der Straße ab und wird verletzt. Der Schaden ist fünfstellig.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel