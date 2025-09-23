Langenbernsdorf: Autofahrer streift auf der Bundesstraße entgegenkommendes Fahrzeug

Beide am Unfall beteiligten Männer blieben laut Polizei unverletzt. Der Blechschaden summiert sich auf 15.000 Euro.

Langenbernsdorf.

Glück hatte ein 57-jähriger Autofahrer, der mit seinem Hyundai am Montagnachmittag auf der B 175 aus Werdau kommend in Richtung der Gemeinde Langenbernsdorf unterwegs war. Rund 600 Meter nach der Einmündung in der Senke zum Meiselsgrund kam der Mann gegen 16 Uhr auf der kurvenreichen Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er mit seinem Auto den VW eines 46-Jährigen, der ihm auf der Gegenfahrbahn in Richtung Werdau entgegenkam. Laut Karolin Hemp, Sprecherin der Polizeidirektion in Zwickau, blieben beide am Unfall beteiligten Autofahrer bei diesem Zusammenstoß unverletzt. Der Blechschaden, den der Crash an den Fahrzeugen verursacht hat, summiert sich auf rund 15.000 Euro, sagte die Polizeisprecherin. (rdl)