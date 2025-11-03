Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf rund 700 Metern wird derzeit die Hauptstraße in Langenbernsdorf gebaut. Bild: André Kleber
Auf rund 700 Metern wird derzeit die Hauptstraße in Langenbernsdorf gebaut. Bild: André Kleber
Werdau
Langenbernsdorf: Bau der Hauptstraße liegt im Zeitplan
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Asphaltdecke soll in dieser Woche aufgezogen werden. Die Fertigstellung ist für den 14. November geplant.

Die Arbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf (S 314) verlaufen nach Plan. Das sagt Sigrid Rehak, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Die Behörde ist der Bauherr für das Projekt. Damit widerspricht sie Mutmaßungen von Anwohnern, dass das Vorhaben im Zeitverzug ist. Die Straße wird auf einem rund 700 Meter langen...
